Reazione a Catena, le Volta Pagina vincono? Scoppia il putiferio sulla "pasta": "Sono rinc***"

A Reazione a Catena trionfano le Volta Pagina. Infatti sono state loro, Anna Laura, Antonella e Rosa, a mettere le mani sul montepremi finale che dopo alcune ghigliottinate e aiuti è sceso a poco più di 4.000 euro. La base di partenza era di 130.000 euro, ma rapidamente il montepremi è crollato. Infatti Le Volta Pagina hanno dimezzato più volte scendendo a 8.125 euro e l’Ultima parola della Catena è LIBRO, mentre la seguente iniziava con MA e finiva per E.

Il terzo elemento che Anna Laura, Antonella e Rosa hanno acquistato è COTTO: per 4.063 euro hanno detto MATTONE. Il lemma funziona, il termine giusto è quello. Le bravissime Volta Pagina si ripromettono di fare ancor meglio nella puntata di Reazione a Catena di domani 2 ottobre. Ma sui social si scatena il putiferio: "Altro regalo anche questa sera", ha affermato un telespettatore su X. Ma c'è anche chi ha contestato altri elementi della catena finale scatenando un dibattito surreale sempre su X: "Tuttavia ancora non mi è chiara la relazione tra pasta e caffè... A meno che per “pasta” non si intenda un dolce… ma quale elucubrazione o piroetta mentale! Probabilmente sono un po’ rinco io?". Qualcuno replica prontamente: "In alcune regioni del sud, 'pasta' sta per 'dolce'". Insomma come è sempre Reazione a catena innesca una valanga di tweet. E la tradizione è stata rispettata anche nella puntata di martedì 1 ottobre...