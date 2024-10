Grande Fratello sotto choc, Ilaria lascia la casa: filtra una ipotesi sconvolgente

02 ottobre 2024 a

Cos'è successo a Ilaria Clemente? La concorrente del Grande fratello ha lasciato temporaneamente la casa di Cinecittà per motivi personali. Non si sa ancora quale sia stata la causa del suo allontanamento, anche se sui social circola un'ipotesi: secondo alcuni, la 31enne, specializzata in cybersecurity, sarebbe incinta. Se la voce venisse confermata, Ilaria sarebbe la prima concorrente del reality di Canale 5 a essere incinta. Intanto, sul profilo social della 31 enne è comparsa una storia Instagram, probabilmente scritta da persone a lei vicine. Persone che gestiscono gli account della ragazza da quando lei è entrata nella casa.

"Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore - si legge nella storia -. Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita". La concorrente, quindi, non avrebbe alcun problema. Ma sarà lei, se vorrà, a spiegare le ragioni dell'uscita momentanea dalla casa. A insospettire i telespettatori il fatto che in un video, virale su TikTok, Enzo Paolo Turchi parla di Ilaria Clemente insieme a Lorenzo Spolverato e dice: "È una cosa familiare quella ragazza". Subito dopo, però, la regia ha censurato e tolto l'audio alla conversazione.

Fanpage.it, invece, ha contattato la produzione del reality per capire cosa sia successo. Ma dal programma, al momento, non è arrivata né una conferma né una smentita dell'ipotesi della gravidanza. E poi è stato sottolineando come in ogni caso dovrà essere la diretta interessata a comunicare le ragioni del suo abbandono temporaneo se lo dovesse ritenere necessario.

