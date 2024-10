Amadeus, il video della disperazione: "Ecco come fare per vedere il mio programma"

05 ottobre 2024 a

Per pompare Amadeus e Chissà chi è, il suo nuovo quiz show sul Nove le hanno provate tutte, negli ultimi mesi. In ordine sparso: farlo sembrare un martire di TeleMeloni, sganciando accuse velenose sulla miopia dei dirigenti Rai che se lo sono lasciati scappare. Visto che la politica non ha funzionato (d'altronde, il personaggio al di là di qualche stilettata da Sanremo, non è mai stato un "Fabio Fazio"), hanno puntato giustamente sull'impressionante battage pubblicitario, sperando di replicare l'effetto Che tempo che fa (sempre Fazio, guarda un po').

Poi, dopo il debutto disastroso in termini di ascolti, share e recensioni, dato che il programma era in tutto e per tutto il remake de I soliti ignoti, con l'unica novità del nome, hanno pigiato il tasto del classico "aspettiamo, serve tempo, il pubblico deve abituarsi a cambiare canale". E visto che poi quello stesso pubblico continuava a non cambiare canale, restando su Rai 1 e Affari tuoi o addirittura iniziava a cambiare sì canale, ma per fuggire pure su Real Time, ecco il cambio di registro: cambiare orario, collocazione, sistemare il format. Oppure sospendere il quiz, direttamente.

A quelli del Nove e allo stesso Amadeus va dato atto che non è facile trovare una soluzione a un flop così devastante, fragoroso, forse pure inatteso e imprevedibile (non almeno in queste proporzioni). Ma Ama non è uno che molla, e in queste ore ha tentato la mossa della disperazione: pubblicare sui social un video in cui spiega, papale papale, agli italiani come guardare il suo programma. Vale a dire, come sintonizzarsi sul Nove, come schiacciare il tasto sul telecomando. Non è uno scherzo: l'auto-spot vorrebbe essere ironico, ovviamente, ma visto il contesto generale risulta piuttosto deprimente.

La campagna mediatica è così composta: sulle storie di Instagram del conduttore nelle ultime ore sono comparse le testimonianze di alcuni telespettatori che spiegano che il programma sì, è bello, ma che "non possiamo vederlo" (sic) perché non lo trovano sul telecomando né su Sky. E allora interviene salvifico Amadeus, telecomando in mano direttamente da casa sua: "Ringrazio i signori e le signore che avete visto in quei video per le cose carine che hanno detto su di me. Piccolo tutorial: io sono in cucina, voglio vedere Chissà chi è, prendo il telecomando, basta premere il canale 9 del digitale terrestre, alzo il volume e vedo tutta la programmazione. Se io non riesco a vederlo va risintonizzata la tv. Sul digitale terrestre basta invece digitare il 149". Basta poco, che ce vo? Oppure no?