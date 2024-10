Reazione a catena, le Volta Pagina vincono ma sui social è bufera: "Sono le più odiose di sempre"

06 ottobre 2024 a

Domenica 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le Volta Pagina, il trio di Reggio Emilia composto da Anna Laura, Antonella e Rosa. Il conduttore, a inizio puntata, ha voluto dedicare qualche secondo per sviscerare i record delle campionesse. Mai nessun concorrente è rimasto in gioco per 30 puntate, vincendo 14 volte e portandosi a casa oltre 307mila euro. A sfidare il dominio delle campionesse ci sono le Canarine, una squadra composta da Katia, Morena e Lara. Anche loro sono emiliane, più nello specifico di Modena. E hanno scelto questo nome perché il canarino è proprio la mascotte della loro città.

Ma non c'è (ancora) partita. Le Volta Pagina si riconfermano per la 31esima volta le campionesse di Reazione a catena. Le tre emiliane arrivano all'Ultima catena con un bel montepremi: ben 143mila euro. Ma, dopo essere arrivate all'Ultima parola e dopo aver acquistato il Terzo elemento, quel bottino è sceso a soli 559 euro. Per portarseli a casa dovevano un termine che facesse da collegamento tra "Pancia" e "Fagioli". Anna Laura, dopo un piccolo consulto, ha tentato la fortuna: "Fiasco". Anche se non erano del tutto convinte, la risposta era quella corretta. Incredible.

Nonostante continuino a dominare Reazione a catena, le Volta Pagina non hanno mai del tutto fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Sui social in tanti le criticano soprattutto per i loro comportamenti durante le puntate. "Penso che nella storia di questo gioco non ci siano stati concorrenti più odiosi di queste tre all'intesa vincente", ha scritto Gully su X.