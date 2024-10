Affari tuoi, De Martino "alla bersagliera": il raptus in studio dietro il nuovo record di ascolti

09 ottobre 2024 a

a

a

"In sella alla bersagliera!", gridava il ragionier Fantozzi Ugo in Fantozzi contro tutti, terza puntata della mitica saga di Paolo Villaggio. Gli appassionati di cinema ricorderanno bene la scena, con il geometra Filini che guida gli allenamenti alla Coppa Cobram, mostruosa gara di ciclismo aziendale, e ancora meglio il finale "tragico" con il sellino che salta via un secondo prima che Ugo si sieda sulla bicicletta.

Chissà se Stefano De Martino, conduttore di Affari tuoi, ci avrà pensato quando nel bel mezzo della puntata di martedì sera del quiz show dell'access prime time di Rai 1, ha brandito in mano un biglietto della lotteria, gridando "i 5 euroooo" e poi, accompagnato proprio dalla musica dei bersaglieri, è partito correndo per lo studio. Una scena, appunto, "alla bersagliera", che ha mandato tutti in tilt.

"Porto il cane fuori, faccio la spesa": Amadeus, la surreale spiegazione da Fabio Fazio

Le due giovani concorrenti, le gemelle Annalisa e Federica Alfano, entrambe metalmeccaniche di Melfi in rappresentanza della Basilicata, non sanno che fare: esultano, saltellano, provano a braccare De Martino che passa alle loro spalle, invano, quindi accennano a un "trenino" ma l'ex marito di Belen Rodriguez è troppo veloce e quindi si fermano, un po' imbarazzate, applaudendo.

Affari tuoi, De Martino e le gemelle? Raptus in studio, "abbraccio spinto" | Guarda

Per la cronaca, alla fine le due gemelle vincono 50mila euro e De Martino abbatte un nuovo record di ascolti, volando al 27,2% di share con 5.887.000 telespettatori. E intanto su X, i telespettatori che guardano la puntata e la commentano in tempo reale impazziscono: "Semmai dovessi partecipare ad Affari tuoi, inutile dire che oltre ai soldi mi porterei a casa anche Stefano", "Insieme ai 50.000 io mi sarei portata via anche Stefano. Anzi avrei lasciato i 50.000 e mi sarei portata via solo lui", "Quello che piace e vince dí Stefano è la sua umanità empatica (oltre a essere un grande/bravo professionista)", "Solo Amadeus poteva pensare che il pubblico di Affari tuoi si sarebbe spostato per vedere i soliti ignoti con un nome nuovo. De Martino non è un fuoriclasse, ma si sta mostrando perfettamente a suo agio e in grado di gestire il programma", "Amadeus calamitava l'attenzione su se stesso e sul Dottore, Stefano sui concorrenti e il pubblico. Questa la differenza che, a mio parere, spiega il successo di questa edizione".