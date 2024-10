Grande Fratello, "picchiata" e "succubi". Shaila Gatta e Lorenzo, la frase rubata: disastro a Mediaset

10 ottobre 2024 a

Ormai è ufficiale: Shaila Gatta è il "motore" di questa edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

L'ex velina mora di Striscia la notizia è al centro di amori, amorazzi, corteggiamenti serrati e pure mani morte, come quella di Tommaso Franchi. In un momento di relax collettivo sui divanetti, Shaila si è sdraiata sopra il giovane idraulico, assopendosi. E il ragazzo ne ha approfittato per spingere le coccole in territori inesplorati e arditi, accarezzando il Lato B della showgirl. Un gesto subito stoppato (con un sorriso) dalla ragazza, che ridestatasi dal torpore, l'ha redarguito: "Amore non sul c***o però, eh".

Ma anche Lorenzo Spolverato, al centro di un triangolo con Shaila e Javier Martinez, oggi entra di prepotenza nella cronaca quotidiana della casa di Cinecittà. Non nel modo migliore però.

Confabulando con la Gatta, prima si è sfogato riguardo al flirt ormai finito con Helena Prestes: "Non mi pi***a in testa nessuno qui dentro, tanto meno una donna", frase che molti sui social hanno bollato come fuori luogo e sessista.

Non pago, l'imprenditore milanese ha proseguito facendo domande forse inopportune a Shaila sulla sua vita sentimentale: "Un uomo ti ha mai picchiata?", "Ma gli uomini erano succubi?".

Con un certo imbarazzo, la regia ha staccato le riprese dal giardino ma su X il patatrac era servito, con centinaia di telespettatori che hanno chiesto la testa di Lorenzo: "Provvedimenti subito", scrivono in tanti accusandolo addirittura di non condannare a sufficienza la violenza sulle donne.