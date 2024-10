Uomini e donne, le mutande sexy in studio: Gemma Galgani, finisce a schiaffi

10 ottobre 2024 a

Succede di tutto a Uomini e donne, storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E ancora una volta a scatenare a bagarre sono Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due nemiche. Anche se forse mai si erano registrati in questi anni picchi di tensione così alti.

Volano stracci, insomma, tra dame, cavalieri e opinioniste. Peggio, volano mutande: sexy, come quelle che la il corteggiatore Valerio porta in regalo alla Galgani. Un completino intimo in pizzo lilla apprezzato da Gemma, con la Cipollari che prende in mano gli slip per mostrarli per bene in favor di telecamera. Il problema non è tanto il cadeau, però, quanto con chi il cavaliere l'ha acquistato: la regia di Mediaset, infatti, mostra un servizio in esterna che mostra Valerio nel negozio insieme a un'altra donna.

La Galgani esplode in un raptus di gelosia. E dire che tutto sembrava filare liscio: "Ci siamo baciati in ascensore", aveva ammesso Gemma all'indomani di una esterna assai passionale con il maturo spasimante. Quindi il regalino ("È carino, grazie", le parole della Galgani) e lo sfottò della Cipollari: "Secondo voi una signora di certa età può andare in giro con queste?".

Poi il video indiscreto con la misteriosa donna scatena il finimondo: "È una mia amica. L'ho chiamata per avere un consiglio su cosa acquistare", si difende l'uomo. "Vabbè il completino lo restituiamo a chi l'ha comprato o comunque lo cambiamo", contrattacca Gemma. "Si chiama Maria Soledad, è una sudamericana", aggiunge il cavaliere a sua discolpa. Dopo un parapiglia, la dama chiede di chiamare al telefono l'amica e di far vedere il cellulare a Gianni Sperti, ma Valerio rifiuta e si congeda: "Allora ti saluto". Gran finale con Gemma che anziché un bacio d'addio regala al cavaliere un ceffone in pieno volto. "Ringrazia che non ti tiro una scarpa".

