Reazione a catena, bufera sulle Sventurelle: "Ci sarebbe un regolamento..."

Sabato 11 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano gli Sconcertati, il trio composto da Walter, Gabriele e Fabio. I tre campioni sono riusciti a indovinare per due puntate consecutive l'ultima parola. Ma a sfidarli ci sono le Sventurelle, una squadra formata da Ilaria, Arianna e Sara. Le tre ragazze vengono da Milano e si chiamano così perché non si considerano proprio fortunate nella vita.

A discapito del nome, le Sventurelle sono diventate le nuove campionesse di Reazione a catena. Le tre ragazze milanese si presentano all'Ultima catena con un bel montepremi: ben 116mila euro. Ma come i telespettatori sanno benissimo, questo bottino è destinato a scendere nel corso dell'ultima manche. Arrivate infatti all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - alle Sventurelle sono rimasti solo 7250 euro. Non male. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Passo" e "Tele". Ilaria, dopo un breve consulto, ha tentato la fortuna: "Didascalia". Risposta sbagliata: la soluzione era "Distanza".

Intanto sui social diversi utenti stanno criticando alcune decisioni avvenute nel corso della puntata. Troppo spesso sia i campioni sia le sfidanti hanno commesso errori sanzionabili da regolamento. Ma in molti casi non sono stati puniti. "Sul contratto che i concorrenti firmano prima di partecipare - ha scritto Paolo su X - c'è la seguente clausola: "Sì, ci sarebbe un regolamento, però insomma...".