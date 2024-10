Uomini e donne, l'amore in piazza funziona sempre

Klaus Davi 14 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus David dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Uomini e donne) La stagione di Uomini e donne parte col piede giusto e inanella subito un 25% di share di media nella puntata andata in onda venerdi nel primo pomeriggio di Canale 5. Un programma che ha più di 25 annidi vita e ha subìto varie trasformazioni ma che rimane sempre in perfetta salute. Risultati che si spiegano forse anche perla capacità degli autori e della conduttrice di andare al cuore delle storie e delle loro articolazioni. Venerdì si iniziava con un ballo scandito da “Il paradiso” di Patty Pravo per poi dare spazio a un chiarimento tra Valerio e Gemma. Incomprensioni dovute alle presunte infedeltà del primo per cui sembra che il lieto fine sia al momento rimandato. Problemi anche tra Gabriele che deve scegliere tra Sabrina e Ilaria e forse anche altre contendenti. Protagonisti di mezza età in cui la vasta platea dello storico format Mediaset si riconosce, spingendo la curva fino al 27% di share in vari momenti. “Uomini e donne” da una parte è spietato nel meccanismo (in questo caso l’uomo deve scegliere con chi avere una relazione seria o solo una avventura) e si rivela esser l’incubatore di “Temptation Island” che porterà il “social-darwinismo” sentimentale alle estreme conseguenze. Ma funziona.