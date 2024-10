Affari tuoi, Fabiana e la frase a luci rosse su De Martino: "Il tuo è bellissimo"

14 ottobre 2024 a

"Il tuo è bellissimo": Fabiana, la concorrente della Campania protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, domenica 13 ottobre, su Rai 1, lo ha detto al conduttore, Stefano De Martino, riferendosi al suo fondoschiena. La pacchista ha fatto la battuta quando l'ex ballerino ha definito il numero 16 come quello "più fortunato" nella smorfia napoletana, perché si riferisce appunto al sedere. A quel punto la concorrente ha interrotto De Martino, non riuscendo a trattenersi dal fargli un complimento.

"Sei senza alcun pudore", ha risposto scherzosamente De Martino guardando il marito della concorrente. Poi ha aggiunto: "Non mi esprimo". Alla fine la coppia è stata davvero accompagnata dalla fortuna, visto che è riuscita a portarsi a casa 40mila euro. Un'offerta del dottore che i concorrenti hanno deciso di accettare, facendo così una scelta che poi si è rivelata essere giusta, dal momento che nel loro pacco c'erano "solo" 20mila euro. In ogni caso, non è la prima volta che ad Affari Tuoi vengono fatti apprezzamenti sul conduttore. Qualche sera fa, la pacchista calabrese, Alessia, gli ha detto: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo".

