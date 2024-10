Reazione a catena, tornano le Volta Pagina? Tam tam impazzito: perché possono rientrare

24 ottobre 2024 a

I telespettatori di Reazione a catena potranno di nuovo ammirare le Volta Pagina su Rai 1. Il quiz show condotto da Pino Insegno andrà in onda fino a sabato 2 novembre. Poi sarà sostituito da Marco Liorni al timone de L'Eredità, la cui data di chiusura potrebbe essere il primo giugno 2025. Ma prima di passare il testimone, Pino Insegno vuole regalare ai suoi fan una sfida senza precedenti.

A partire da venerdì 25 ottobre fino al sabato successo ci sarà la "sfida dei campioni". SI tratta di un torneo al quale partecipano solo i migliori di questa edizione di Reazione a catena. Non mancheranno di certo le Volta Pagina, che hanno salutato anzi tempo il gioco per ritornare al loro lavoro. Saranno presenti anche i Meno Tre, i campioni di oggi. Nel corso delle sfide il montepremi non sarà mai incassato, ma andrà a sommarsi a quelli successivi che saranno guadagnati dalle squadre vincenti: il montepremi, dunque, andrà a concretizzarsi solamente in caso di vittoria all’ultima puntata.

Sui social gli utenti sono già in fermento per il ritorno in pompa magna delle Volta Pagina. "Buona serata amiche/i di Reazione a catena. Per quella che sarà l'ultima puntata ufficiale prima del torneo dei campioni(ssimi), ossia Volta Pagina vs tutti?!?", si domanda con ironia Valerio su X.