Casa a prima vista, "appartamento da artista": Silvia e Stefano, roba non da comuni mortali

Il Lago d'Orta ha fatto da cornice alla puntata di Casa a prima vista che ha avuto come protagonisti Silvia Paracchini - economista e gallerista di OrtArte - e Stefano Berardino - conosciuto come l?artista dei motori. I due artisti si sono affidati al trio formato da Ida Di Filippo, Marianna D'Amico e Gianluca Torre per trovare una residenza che faccia al caso loro. L'obiettivo della coppia era individuare una dimora che potesse diventare sia un luogo di ispirazione e creatività, ideale per accogliere artisti, clienti e visitatori, sia un atelier per le opere di Stefano.

Tra le proposte esplorate, l'appartamento settecentesco in pieno centro presentato da Ida DI Filippo, la Casa di Corte di Marina D'Amico e un nel borgo di Corconio offerto da Gianluca Torre. La scelta definitiva è ricaduta sulla Casa di Corte di Mariana D’Amico, un rustico finemente ristrutturato che si è rivelato perfetto per diventare un atelier privato.

Sul finire della puntata, La coppia ha voluto ringraziare a suo modo i tre agenti immobiliari. Stefano ha realizzato un'opera speciale, un olio spatolato su sfondo materico impreziosito da sabbia e polvere di quarzo, dedicata alla trasmissione. L'opera, intitolata "Cinquino Cerca Casa", raffigura il logo del programma sulla portiera di una storica Fiat 500, omaggio simbolico alla puntata e al legame tra arte e motori.