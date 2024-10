Pupo a Tale e quale show, "in slip", "le parti basse": slavina a luci rosse su Rai 1

26 ottobre 2024 a

Una battuta infelice e sopra le righe, quella di Pupo. Voleva essere una stilettata da "toscanaccio irriverente", ma è uscita male. E ora a Enzo Ghinazzi, questo al secolo il vero nome del cantante e conduttore, potrebbe costare il posto a Tale e quale show.

Accade tutto venerdì sera, nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Pupo è seduto in giuria e affronta con piglio piccantello l'esibizione di Kelly Joyce nei panni dell'icona sexy degli Anni Ottanta, la statuaria Grace Jones. "Ti avrei voluto vedere in slip, perché l'originale cantava così in un video". Primi attimi di gelo.

Poi tocca a Verdiana, nei panni di Christina Aguilera: "Cosa fai dopo la trasmissione?", la butta lì un po' allusivo. E di fronte ad Amelia Villano, che ha appena imitato Emma Marrone, rammenta a tutti di essere "un esperto di parti basse". Non è dato sapere se si riferisse alla sua altezza non proprio da Watusso o, come hanno pensato quasi tutti i telespettatori sui social, a qualcosa di comicamente erotico. In ogni caso, su X in tanti chiedono a Conti e alla Rai di allontanarlo dallo show e di non chiamarlo più, memori anche di un giudizio poco lusinghiero nei confronti di Anna Tatangelo snocciolato un paio di puntate fa.

Unica battuta da "salvare", sia pure assai cattiva, quella a Carmen Di Pietro, tanto amata dal pubblico quanto spesso disastrosa nelle sue performance canore: "Per migliorare, quando canti devi pensare alla cosa che ami di più al mondo. Tipo la pensione di reversibilità". Severo. Ma forse, sotto sotto, anche un po' giusto.