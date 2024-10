Affari Tuoi, De Martino interrompe la puntata e fa ballare tutto lo studio: "Un villaggio turistico"

29 ottobre 2024 a

a

a

Martedì 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nell’ultima puntata di ieri lunedì 28 ottobre 2024, è stata seguita da ben 5.714.000 spettatori, ottenendo il 26.7% di share. E per l'occasione ha partecipato come concorrente Filippo, da Campobasso, in rappresentanza del Molise. L'uomo ha deciso di giocare insieme a sua moglie Tania. E i due hanno gareggiato con il pacco numero 6.

Intanto sui social in molti sono rimasti ammaliati dalla scelta di De Martino di interrompere il programma per dare la possibilità a concorrenti e pubblico di scatenarsi in un momento di ballo sulle note di Sesso e Samba, grande hit estiva di Tony Effe e Gaia. Lo stesso De Martino, da ex ballerino e grande uomo dello spettacolo, ha guidato in prima fila la coreografia per il balletto improvvisato.

"Anna e Iride". Amadeus, attacco a Stefano De Martino: senza precedenti a Chissà chi è | Video

"Da Affari Tuoi a disco è un attimo", ha commentato su X Annarita. Dello stesso avviso anche Laura: "Io c'ho voglia (cit.) di guardare sto programma all'infinito". "Questa banda di pazzi li amo vostro onore", ha spiegato con ironia Edoardo. "Che meraviglioso villaggio turistico", forse il commento più azzeccato della serata. Ad Affari Tuoi ci si diverte.