Casa a Prima Vista, Jacopo Perciballi "non è nuovo in tv": dove l'avevano beccato

Jacopo Perciballi, il 23enne che cercava casa insieme alla gemella Gaia a Casa a Prima Vista, non è nuovo nel mondo della tv. Il giovane, infatti, ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo lo scorso febbraio. L'occasione? Una puntata di Ciao Darwin, dove Jacopo si era schierato nel team degli "Eleganti" capitanato da Raffaello Tonon. Non solo, perché il 23enne è apparso anche in un post Instagram di Leonardo Maini Barbieri, un influncer con un titolo nobiliare.

Perciballi viene qui presentato con il titolo di "conte". Considerando le recenti partecipazioni televisive e soprattutto la disponibilità economica che ha dimostrato di possedere durante Casa a Prima Vista, è lecito pensare che possa veramente avere un titolo nobiliare. Jacopo cercava un'abitazione assieme alla sorella dal valore di 1 milione e 300 mila euro. I giovani provenienti da Frosinone hanno chiesto ai tre agenti Blasco, Nadia e Corrado un attico o piano alto in zona Parioli.

Una richiesta che ha subito destato scalpore. In molti si sono chiesti come, due ragazzi dalla giovane età, potessero permettersi cifre da capogiro. Che la foto con il rampollo sia un indizio? Chissà, certo è che Jacopo non è nuovo in televisione.