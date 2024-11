Alan Friedman perde il controllo a Domenica In: "A Ballando un coltello dietro la schiena"

03 novembre 2024 a

"Non c'è stata nessuna vera lite lì". Alan Friedman, oggi a Domenica In, risponde così alle domande sulla presunta lite con Luca Barbareschi nell'avventura a Ballando con le stelle. "Sono entrato in questa trasmissione molto felice. Dopo 3-4 puntate, Ballando con le stelle è diventato Hunger Games. Dietro le quinte, ti trovi con un coltello dietro la schiena...", dice scherzando Friedman, eliminato dopo la sesta puntata del programma.

Ma la lite con Barbareschi c'è stata o no? "Preferisco dire che rispetto l'educazione e non tollero la maleducazione", dice il giornalista prima di aggiungere. "Non c'è stata nessuna vera lite lì, c'è un'industria di internet che ruota attorno a piccole notiziole che vengono sparse. E' Roma, è il mondo dello spettacolo".

La verità è che Friedman, forse nervoso per le imminenti elezioni americane che vedono il suo "nemico" Donald Trump vicino alla vittoria contro la dem Kamala Harris, le polemiche a Ballando le ha create (e cavalcate) eccome. Il giornalista americano, in coppia con Giada Lini, non ha preso bene l'eliminazione e se l'è presa con la giurata più famosa, Selvaggia Lucarelli.

"Sembra che tu stia andando indietro. È come se tu volessi rientrare negli abiti che indossavi all’inizio del percorso, ma ormai non riesci più. È come se fossi ingrassato e volessi rientrare in una taglia non tua. Mi sembri un po’ perso e io quasi preferivo la versione macchietta. Mi sono annoiata", è stato stroncato dalla blogger. Alan non ci ha visto più e ha accusato la Lucarelli addirittura di bodyshaming. “Non capisco bene il tuo italiano", ha poi provato a glissare. Troppo tardi: il sasso era già stato gettato nel grande stagno dei social.