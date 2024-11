Caccia alla spia, il fascino degli 007

04 novembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Caccia alla spia) Nella settimana in cui la poco chiara vicenda della centralina di spionaggio attivata da un ex idolo dell’antimafia come il poliziotto Carmine Gallo domina pagine di quotidiani e tg, a far la voce grossa nella seconda serata di venerdì è Caccia alla spia-The Enemy Within, spy-drama americano in onda in replica su Rete 4. Erica J. Shepherd è un’ex agente della CIA esperta in crittoanalisi, colpevole di aver dato informazioni all’intelligence russa.

Allarmato da una serie di attacchi terroristici, l’Fbi decide di concederle una libertà provvisoria dal carcere di massima sicurezza in cui era detenuta, per sfruttare le sue conoscenze e scovare i responsabili.

Stavolta il pericolo attentati arrivava da minacce egiziane collegate al servizio segreto Mukhabarat. Gli ingredienti per attrare un pubblico consistente ci sono tutti e infatti, pur a tarda ora, si sono registrati 300mila spettatori con quasi l’8% di share.

I parallelismi con i dossieraggi milanesi sono inevitabili. Abbiamo letto di committenti della società Equalize non proprio secondari. Il Vaticano, il Mossad, addirittura la ’Ndrangheta e chi più ne ha più ne metta. Certe inchieste giudiziarie partono con le migliori intenzioni ma poi il potpourri, fra spie industriali, veline mafiose e agenti dei servizi, rende tutto molto simile a una serie di spionaggio.