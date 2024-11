Diletta Leotta, sul set con reggiseno a vista e ombelico: incendia La Talpa

07 novembre 2024 a

Immaginiamo che sul set de La Talpa la temperatura si sia fatta immediatamente bollente quando due giorni fa si è presentata tra le maestranze Diletta Leotta.

La conduttrice siciliana guida il ritorno dello show vip dal sapore spy di Canale 5 e lo fa a suo modo, vale a dire scatenando polemiche e veleni. Bella, bellissima, seducente. Ma secondo i detrattori, semplicemente "troppa".

Molti le contestano maliziosi l'uso dell'auricolare, suggerendo che non sia sufficientemente matura e preparata per condurre in autonomia un programma di questo tipo, per di più in prima serata. Lei però ignora le malelingue e procede spedita.

Sui social, ha pubblicato in anteprima le foto sul set con una didascalia stringatissima: "Stasera. Non vedo l'ora", con tanto di cuore, immaginiamo emozionato. A parlare però erano soprattutto le foto: Diletta era spettacolare con top striminzitissimo che lasciava a vista il reggiseno color carne (che spuntava nella parte inferiore) e a nudo l'ombelico e gli addominali scolpiti da ore e ore di palestra.

I commenti in calce al post su Instagram sono però ferocissimi. "Ecco io mi chiedo ma perché vestirsi così? Dove è il valore aggiunto?", "Ma perché vestirsi così? Che bisogno c'è di ostentare?", "Ha lavato la maglia a 90 gradi", "Vedi che hai messo la maglia di tua figlia", "Sei bellissima ma devi cambiare stylist", "Poteva andare in trasmissione anche senza canotta a sto punto", "Non è un po' piccolo quel top??", "Ho zoomato così tanto da scoprire chi fosse la talpa", "Che eleganza... sobrietà e stile direi...", "L'eleganza è un'altra cosa...".

C'è anche però una fan che la difende a spada tratta: "Ma tutte quelle che scrivono cretinate sul suo look, non lo sanno che l'invidia è uno dei sette peccati capitali? Andrete tutte all'inferno! Diletta, togli il fiato da tanto sei bella"