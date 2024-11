Casa a prima vista, Corrado Sassu: "Perché il colpo più grosso è stata la casa di un avvocato"

07 novembre 2024 a

Corrado Sassu è una delle star che grazie a Casa a Prima Vista ha conquistato il cuore dei telespettatori. Su Instagram ha ormai superato i 100mila followers. Ma non sembra volersi fermare qui. Come ha raccontato ad Affaritaliani.it, è nato e cresciuto a Roma ed è tifoso del Milan grazie a Kakà, che lo ha fatto "innamorare del calcio". Oltre al pallone, Corrado ha anche la passione per il golf e la Formula 1.

L'agente immobiliare ha parlato anche della vendita che gli ha recato più soddisfazione. "È l'attico di Prati perché un avvocato importante ha visto questa casa, ma prima dovevo vendere la sua - ha spiegato Sassu -. Poteva quindi sembra un affare lontano da concludere, ma con il mio team ci siamo messi sotto e vendemmo in un giorno il suo appartamento. A quel punto lui ha fatto l'acquisto. Lì ho capito che 'volere è potere', che quando si è super professionali e sinceri - ha poi aggiunto - il risultato arriva sempre".

"Chi è l'agente migliore di Casa a Prima Vista": la rivelazione di Sassu

La richiesta più strana, invece, è arrivata da una signora: "Una signora mi chiedeva un appartamento e aveva... 16 beagle da piazzare dentro. Lei però non voleva una villa ma un piano terra. Ho dovuto trovare un giardino e un condominio che accettasse la cosa".