Wanda Nara, raptus a Bake Off: scambia una torta per un pallone e la butta a terra

Incidente in diretta per Wanda Nara. La conduttrice si rende protagonista di un'incredibile gaffe. Accade durante Bake Off Famosos, quando l'influencer ha lanciato una torta a terra dopo averla scambiata per un pallone da calcio. Tutta colpa del troppo realismo della torta. A testimoniarlo i diversi video diffusi sui social. Qui si vede Wanda afferrare con velocità la torta prima di lanciarla a terra.

Intanto Wanda continua a essere chiacchieratissima: chiusa la storia con il calciatore Mauro Icardi, Nara ha da pochissimo confermato il flirt in corso con il cantante L-Gante. Dopo che i rumors che li riguardano hanno ripreso a circolare, i due hanno deciso di confermare il loro legame nel corso di una diretta Instagram realizzata qualche ora fa. Nella diretta li si vede insieme a una festa organizzata a Buenos Aires dal produttore di Bake Off.

Ed eccoli baciarsi di fronte alla fotocamera che telefono che stava trasmettendo la diretta sui social. "Mi ami?", ha chiesto Wanda al suo nuovo flirt di fronte ai numerosissimi follower. E l’artista non ha potuto fare altro che confermare: "Ti amo". Un'ammissione che cancella una volta per tutte la possibilità, almeno al momento, di un ritorno di fiamma con l'ex.