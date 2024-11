Affari Tuoi, perché questa sera non va in onda: la decisione che cambia tutto

17 novembre 2024 a

Ancora ottimi ascolti per Affari Tuoi, che però deve fare i conti con un cambiamento del palinsesto. Il programma di Rai 1 infatti non andrà in onda domenica 17 novembre. Il motivo? La Nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia scenderà in campo questa sera allo stadio San Siro di Milano per affrontare la Francia di Didier Claude Deschamps in vista del torneo della Nations League.

Ecco allora che il gioco dei pacchi deve fare spazio al calcio. Era già successo giovedì 14 novembre, e sempre per lo stesso motivo calcistico. Quella volta alle 20:45 con rigoroso pre partita dalle 20:30 è andata di scena sempre la nostra Italia contro il Belgio in trasferta allo stadio King Baudouin Stadium di Bruxelles. Stop per De Martino anche sabato, quando il conduttore ha dovuto fermarsi perché Ballando con le Stelle è iniziato in anticipo.

In ogni caso De Martino può dormire sonni tranquilli. Il conduttore piace a tutti, anche a Vincenzo Mollica: "Da quando ho visto la prima puntata di 'Bar Stella' - ha affermato l'ex volto di punta degli spettacoli del Tg1 - non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatro Stefano De Martino. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico davvero direttore d'orchestra. In 'Bar Stella' unisce tutto in questa commedia umana che rappresenta un insieme, in cui sono tutti necessari. Parole, canzoni, pensieri, tutto si unisce insieme con garbo, con un'educazione antica quasi, con una gentilezza che ti fa sentire vicino tutti quelli che stanno lavorando per te in quel momento per farti sorridere".