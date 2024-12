Shaila Gatta-choc: "Uomini di 60 anni mi obbligavano ad andare a letto con loro", il dramma dell'ex Velina

11 dicembre 2024 a

Confessione sconvolgente quella di Shaila Gatta. Conclusa la puntata del Grande Fratello, la concorrente nonché ex Velina di Striscia la Notizia, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Il tutto è partito dalla visita in casa della madre Luisa e dai consigli di questa sul rapporto della ragazza con Lorenzo Spolverato. Intervenuta in puntata per dire alla figlia che si doveva vergognare per il modo in cui si sta approcciando alla storia, Luisa prima di andare via ha messo in guardia Shaila sul conto del concorrente. "È una brutta persona". Parole che hanno scosso la ballerina: "Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar", ha confidato Shaila allo stesso Lorenzo.

E ancora: "Questa è stata una botta finale. Ci mancava solo questa, ancora una volta. Sempre così, ogni volta che frequento qualcuno… magari qualcosina può essere reale, come i tuoi atteggiamenti. Ma io ti vivo qui! Da fuori cosa possono vedere loro?! Ha detto che sei un giocatore e che giochi, ma io ti sento e sono io che sto con te! Mi dispiace che lei pensi questo".

Da qui la drammatica confessione: "Non può venire qui davanti a tutta Italia, non può fare come quando siamo a casa. Lei non mi aiuta con questo atteggiamento. Questa è venuta e mi ha bastonata (…) Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare". Cosa? "Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano. Ma che c***o ne sa mia mamma? (…) Lei non c’era (…) Altro che vergognare (…) Sono fiera di me, di tutto, credimi. Ma che ne sa che ho dovuto vivere io? Non lo sa, non c’era, perché l’ho sempre protetta…".