Roma, motociclista si schianta con un cavallo e muore. Lollobrigida (FdI): "Subito un'interrogazione"

Incidente mortale poco dopo mezzanotte di martedì in via Ostiense, a Roma, all'altezza di Tor di Valle, alla periferia della capitale. Una moto Honda si è scontrata con un cavallo: il centauro, un uomo di 52 anni, è morto sul colpo. La salma è stata portata al Verano. L'animale è stato bloccato a 150 metri dall'impatto e medicato ad una zampa posteriore dal veterinario. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato che indagano sull'incidente.

Sulla vicenda, piove il durissimo commento di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che chiede una urgente interrogazione: "La tragica notizia della morte di un motociclista che nella notte a Roma si è scontrato con un cavallo mi sconvolge e mi rattrista profondamente. Ho segnalato, personalmente, intorno alla mezzanotte la presenza di due cavalli che circolavano liberi sulla via Ostiense - sottolinea il capogruppo -. Ero a bordo della mia automobile lungo il tragitto verso casa, quando la vettura che viaggiava davanti a me ha frenato bruscamente. Accostandomi, ho notato la presenza dei due animali e subito ho chiamato il numero di emergenza per segnalare la situazione di grave pericolosità. Dopo interminabili minuti di attesa e rimpalli, mi è stato comunicato in modo del tutto generico che qualcuno se ne sarebbe occupato. Purtroppo stamattina la cronaca ci ha raggelati, consegnandoci la notizia della tragica scomparsa di un motociclista proprio a causa di uno di quei due cavalli. Ho depositato in queste ore una interrogazione parlamentare urgente per interessare il governo su quanto accaduto. La morte di quell’uomo si sarebbe potuta evitare?", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia.