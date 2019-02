Un nuovo fiore all’occhiello per Msd Italia che, dopo la recente certificazione Great Place To Work, vede nuovamente riconosciuta l’eccellenza delle proprie strategie e politiche sulle risorse umane: per il sesto anno consecutivo, ha infatti ottenuto la certificazione ‘Top employer Italia’ dal prestigioso Top employers institute, distinguendosi per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di best practice focalizzate sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Inoltre Msd è stata premiata anche con il riconoscimento ‘Top employer Europe’ 2019, la certificazione europea che viene assegnata alle aziende che ottengono il riconoscimento in almeno 5 Paesi europei. “In Msd - dichiara Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia ‐ le persone sono il nostro patrimonio più grande. Essere certificati Top Employers per il sesto anno consecutivo significa per noi il riconoscimento dell’impegno che, costantemente, dedichiamo a sviluppare e implementare un ambiente di lavoro eccellente e condizioni ed esperienze professionali e umane di grande valore”. L’analisi che ha condotto alla certificazione Top Employers è stata condotta attraverso più di 100 domande volte a indagare ben 600 best practice in 10 ambiti human resources (Hr): talent strategy, workforce planning, talent acquisition, on-boarding, learning&development, performance management, leadership development, career &succession management, compensation& benefits, culture. “Le nostre politiche Hr – afferma Neil Povey, direttore risorse umane Msd Italia – sono focalizzate sulla centralità della persona: promozione di una cultura del feedback, innovativi programmi di formazione e riconoscimento del merito, smart-working, diversity&inclusion e attività di prevenzione sono solo alcuni dei numerosi progetti che, da anni, portiamo avanti in Msd”.

Msd ha conquistato una terza certificazione di pregio. Anche Msd animal health, infatti, azienda leader nella ricerca e nella produzione di soluzioni per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, seconda azienda nel comparto della salute animale con un fatturato in continua crescita negli ultimi 3 anni, ha ottenuto la certificazione Top employers per il terzo anno consecutivo. “La valorizzazione dei talenti - commenta Paolo Sani, amministratore delegato di Msd animal health Italia - è il motore della nostra azienda. Per questo, ogni iniziativa è basata prima di tutto sulla condivisione di una visione comune: la crescita delle persone per far crescere l’intera azienda”. (MATILDE SCUDERI)