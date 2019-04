'Il codice dei cavalieri di Cristo'giovedì 9 maggio alla Feltrinelli

Giovedì 9 maggio alle ore 18:00, presso la libreria Feltrinelli di viale Libia, 186, sarà presentato il volume ‘Il codice dei cavalieri di Cristo’ del giornalista medico-scientifico Carmelo Nicolosi De Luca. Autore del bestseller ‘La congiura dei monaci maledetti’, il nuovo libro di Nicolosi ha già ricevuto ottimi riscontri da parte della critica. A presentare il volume sarà il giornalista Andrea Sermonti. Il racconto è ambientato a Palermo. Julien Brunner, docente di Geoscienze all’università di Losanna, mentre fa ricerche sul monte Pellegrino, s’imbatte in un cadavere sul cui petto sono stati incisi degli strani segni. Il passaporto di Brunner è in regola, ma a quanto pare Julien Brunner è morto la notte prima a Losanna. E il Brunner di Palermo sparisce nel nulla. Il giorno seguente, in una delle spiagge di Cefalù, vengono trovati i corpi di un uomo e una donna, vestiti con lunghe tuniche viola. Sul petto hanno segni simili a quelli della precedente vittima. Un rompicapo per il vicequestore Giovanni. Un racconto ricco di colpi di scena che tengono incollato il lettore fino all’ultima pagina del libro. Carmelo Nicolosi De Luca è nato a Catania, ma vive a Palermo, dove scrive per il ‘Giornale di Sicilia’. Ha lavorato 23 anni per il ‘Corriere della Sera’. Ha curato inchieste e servizi da più parti del mondo, intervistando molti personaggi che hanno fatto la storia mondiale, tra cui Nelson Mandela. (ANNA CAPASSO)