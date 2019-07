Hesperia Hospital acquisisceAesculapio al cento per cento

Garofalo health care S.p.A. (Ghc), ha recentemente reso noto che la controllata Hesperia Hospital, struttura di ricovero con sede a Modena si è aggiudicata il bando di gara pubblico promosso dall’ospedale di Sassuolo, e ha quindi completamente acquisito Aesculapio S.r.l., poliambulatorio accreditato con sede in San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. La chiusura definitiva dell’operazione è attualmente prevista entro tre mesi. Aesculapio è il più grande centro poliambulatoriale dell’area nord della provincia di Modena ed è anche caratterizzato come presidio sanitario territoriale. Opera sia in regime di accreditamento con la regione Emilia-Romagna sia in regime privato erogando prestazioni nelle principali branche di attività di specialistica ambulatoriale, tra le quali: radiologia, urologia, senologia, pediatria, pneumologia, ginecologia, ortopedia, oculistica, gastroenterologia, endocrinologia, ecografia, dietetica, dermatologia, risonanza magnetica, chirurgia, angiologia, cardiologia, diagnostica di laboratorio. Nel 2018, il poliambulatorio ha erogato circa 45 mila prestazioni in regime di accreditamento e circa 8 mila prestazioni in regime privato. Il prezzo dell’acquisizione è pari a Euro 2,35 milioni. Ghc, che con questa operazione consolida ulteriormente il suo posizionamento nella Regione Emilia-Romagna, tra le più virtuose d’Italia, prevede una crescita significativa delle attività della target acquisita, anche in virtù delle importanti sinergie date dallo sviluppo di un modello integrato tra strutture per acuti, come l’Hesperia Hospital, e strutture territoriali. (MATILDE SCUDERI)