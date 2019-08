Giulia Grillo rinnova il 'Comitatoper la nutrizione e sanità animale'

Con decreto 7 agosto 2019 il ministro della Salute Giulia Grillo, ha rinnovato la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Ai lavori delle sezioni partecipano il Segretario generale e i Direttori delle Direzioni generali del ministero della Salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate. Il Comitato è composto da 43 membri designati dal ministro della salute e da 41 componenti designati da istituzioni pubbliche e private espressamente individuate e ripartiti in cinque sezioni:

1) Sezione per la dietetica e la nutrizione

Presidente: prof. Mauro SERAFINI è nominato presidente della sezione.

17 membri designati dal Ministro della salute

· Prof. Alessandro AIUTI

· Prof. Sandro ARDIZZONE

· Dott.ssa Concetta BONIGLIA

· Prof.ssa Maria Laura COLOMBO

· Dott. Salvatore CORRAO

· Prof. Lorenzo Maria DONINI

· Dott. Giuseppe Stefano MORINO

· Prof. Maurizio MUSCARITOLI

· Dott. Andrea PEZZANA

· Dott. Mauro PICARDO

· Prof.ssa Patrizia RESTANI

· Prof. Alberto RITIENI

· Prof. Mauro SERAFINI

· Prof. Giorgio SESTI

· Dott. Paolo STACCHINI

· Dott.ssa Tiziana STALLONE

· Dott. Maurizio VOLTERRANI

1 membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnato contestualmente alla sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

· dott. Marcello CAPUTO

La composizione della sezione per la dietetica e la nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale è stata parzialmente modficata dal decreto ministeriale 7 agosto 2019.

2) Sezione consultiva per i fitosanitari

Presidente: dott.ssa Gaetana FERRI è nominata presidente della sezione.

1 rappresentante del Ministero della salute

· dott.ssa Gaetana FERRI

· Supplente: dott.ssa Monica CAPASSO

1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

· dott. Bruno Caio FARAGLIA

· Supplente: dott. Cesare PETRICCA

1 rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

· dott. Carlo ZAGHI

· Supplente: dott.ssa Nadia Lucia CERIOLI

1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico

· dott.ssa Giuseppina AURIGEMMA

· Supplente: dott.ssa Francesca GIANNOTTI

4 esperti designati dal Ministro della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici

· Prof. Corrado Lodovico GALLI

· Supplente: Prof.ssa Chiara DALL'ASTA

· Dott.ssa Francesca METRUCCIO

· Supplente: Dott. Fabrizio CESTARO

· Prof. Marco TREVISAN

· Supplente: Prof. Matteo LORITO

· Dott.ssa Maristella RUBBIANI

· Supplente: Dott.ssa Mara LUINI

4 esperti designati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla difesa fitosanitaria e all'attività dei prodotti nei confronti degli organismi nocivi

· Prof. Aldo FERRERO

· Supplente: Dott.ssa Lucia DONNARUMMA

· Dott. Floriano MAZZINI

· Supplente: Dott. Gabriele ZECCHIN

· Prof. Francesco PENNACCHIO

· Supplente: Dott. Giuseppe MARANO

· Prof. Felice SCALA

· Supplente: Dott. Agostino SANTOMAURO

4 esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed eco tossicologici

· Dott.ssa Giovanna AZIMONTI

· Supplente: Dott.ssa Alessandra CAFFI

· Prof. Giovanni GIGLIOTTI

· Supplente: Dott.ssa Cristina MARTONE

· Dott. Andrea PAINA

· Supplente: Dott. Andrea TORNAMBÉ

· Dott.ssa Maria Rita RAPAGNANI

· Supplente: Dott.ssa Giada MIGLIORE

2 esperti designati dall'ISS per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici

· dott. Danilo ATTARD BARBINI

· supplente dott.ssa Angela SANTILIO

· dott.ssa Emanuela TESTAI

· Supplente dott.ssa Susanna BASCHERINI

2 esperti designati dall'INAIL per gli aspetti di igiene e medicina del lavoro

· Dott. Giovanni FABRIZI

· Supplente: Dott.ssa Giovanna TRANFO

· Dott.ssa Monica GHERARDI

· Supplente: Dott. Renato CABELLA

3) Sezione consultiva del farmaco veterinario

Presidente: dott. Silvio BORRELLO nominato presidente della sezione.

14 membri designati dal Ministro della salute (1 rappresentante e 13 esperti, di cui 1 in attesa di nomina)

· Prof. Aniello ANASTASIO

· Prof. Giacinto BAGETTA

· Prof. Simone BERTINI

· Prof. Luigi BONIZZI

· Dott. Silvio BORRELLO

· Prof. Domenico BRITTI

· Prof. Arcangelo GENTILE

· Prof.ssa Marina MARINOVICH

· Prof. Fulvio MARSILIO

· Prof. Marcello MELE

· Prof.ssa Paola MINGHETTI

· Prof. Nicola REALDON

· Prof. Alberto VERGARA

· Prof. Roberto Edoardo VILLA

5 rappresentanti dell'ISS, di cui 2 assegnati contestualmente alla Sezione d per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari

· Dott.ssa Monica BARTOLOMEI

· Dott.ssa Laura MANCINI

· Dott. Carlo PINI

· Dott.ssa Barbara CHIRULLO, assegnata contestualmente alla sezione d

· Dott. Paolo PASQUALI, assegnato contestualmente alla sezione d

1 rappresentante degli assessorati regionali, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, assegnato contestualmente alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari

· dott. azzurra DI COMITE

La composizione della sezione consultiva del farmaco veterinario del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale è stata parzialmente modificata dal decreto ministeriale 8 novembre 2016, dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2019

4) Sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari

Presidente: dott. Ugo DELLA MARTA è nominato presidente della sezione.

2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

· dott.ssa Angelica MAGGIO

· dott.ssa Loredana CANDELA, assegnata contestualmente alla sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS

· dott. Ugo DELLA MARTA

2 rappresentanti dell'ISS assegnati contestualmente alla Sezione consultiva del farmaco veterinario

· Dott.ssa Barbara CHIRULLO, assegnata contestualmente alla sezione c

· Dott. Paolo PASQUALI, assegnato contestualmente alla sezione c

2 rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione consultiva del farmaco veterinario e 1 assegnato contestualmente allasezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

· Dott.ssa Azzurra DI COMITE, assegnata contestualmente alla sezione c

· Dott. Paolo PIERUCCI, assegnato contestualmente alla sezione e

1 rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

· Magg. Marco DATTI

1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale

· col. RTLA Massimo TEODORO

La composizione della sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale è stata parzialmente modificata dal decreto ministeriale 8 novembre 2016, dal decreto ministeriale 21 luglio 2016 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2019.

5) Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

Presidente: dott. Antonio LIMONE è nominato presidente della sezione.

4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno assegnato contestualmente alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari.

· Dott. Silvio BORRELLO

· Supplente: Dott. Carmelo CICERO

· Dott.ssa Laura CONTU

· Supplente: Dott. Luca PAOLI

· Dott. Vincenzo Ugo SANTUCCI

· Supplente: Dott. Giandomenico DE VITO

· Dott.ssa Loredana CANDELA, assegnata contestualmente alla sezione d)

· Supplente: Dott. Domenico MONTELEONE

1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS

· dott. Antonio LIMONE

· Supplente dott. Antonio FASANELLA

4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di cui uno in rappresentanza degli Istituti di sperimentazione zootecnica)

· Dott.ssa Annunziata Maria Ausilia GANGEMI

· Supplente: Dott. Angelo Giuseppe CIARDIELLO

· Dott. Marco PELLEGRINI

· Supplente: Rag. Paolo PETRUCCI

· Dott. Massimiliano Giuseppe VILARDI

· Supplente: Dott. Alberto MORREALE

· Dott. Luca BUTTAZZONI

· Supplente: Dott. Davide Meo ZILIO

1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico

· dott.ssa Francesca PAGANELLI

· Supplente dott.ssa Eliana Daniela SOVIERO

1 membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

· Dott. Floriano FARAGO'

· Supplente: Prof. Luigi BONIZZI

1 rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

· Dott.ssa Alessandra COLLALTO

· Supplente: Dott. Valerio VALLONI

1 rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo

· Dott.ssa Angela GAROFALO

· Supplente: Dott. Giuseppe CORNACCHIA

1 rappresentante dei coltivatori designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative

· Dott. Giorgio APOSTOLI

· Supplente: Giuseppe CARCÒ

1 rappresentante delle organizzazioni dei produttori e importatori di integratori e mangimi

· dott.ssa Lea PALLARONI

· Supplente: dott.ssa Albertina GUARASCIO

2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione per la dietetica e la nutrizione

· Dott. Marcello CAPUTO, assegnato contestualmente alla sezione a)

· Dott. Antonio VITALI

· Supplenti:

· Dott. Renato PINTO

· Dott. Vincenzo DI SALVO

1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assegnato contestualmente alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari.

· Dott. Paolo PIERUCCI, assegnato contestualmente alla sezione d)

· Supplente: Dott. Roberto MOSCHI

1 esperto designato dagli enti di protezione degli animali

· Dott. Roberto BENNATI

· Supplente: Avv. Michele PEZONE

1 esperto designato dall'Associazione italiana allevatori

· prof. Giuseppe BERTONI

· Supplente: dott. Riccardo NEGRINI

1 esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari

· dott.ssa Daniela MULAS

· Supplente: dott. Roberto CAMAIANI

1 rappresentante dell'ISS

· dott. Maurizio FIORI

· Supplente: dott. Luca BUSANI

1 esperto designato dall'ENEA

· dott.ssa Marta PISCITELLI

· Supplente: dott.ssa Fiorella CARNEVALI

La composizione della Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale è stata parzialmente modificata dal decreto ministeriale 8 novembre 2016, dal decreto ministeriale 11 novembre 2016 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2019.

I componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di insediamento. (EUGENIA SERMONTI)