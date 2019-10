E’ Chiara Ronchetti la nuova responsabile Comunicazione e Public Affairs, riportando al Communications & Public Affairs Leader di Janssen EMEA, Angelika Elser ed al presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, Massimo Scaccabarozzi. Con il suo team, Chiara Ronchetti sarà responsabile dello sviluppo e dell'attuazione di un piano strategico di Communication & Public Affairs che possa accrescere la brand reputation di Janssen in Italia, in linea con le priorità di business del nostro Paese, la visione strategica disegnata a livello europeo ed in coerenza con la missione della società di incidere positivamente sulla cura di alcune tra le malattie più gravi dell’umanità in aree terapeutiche chiave, quali l’oncoematologia, l’immunologia, le neuroscienze, l’infettivologia, le patologie metaboliche e cardiovascolari e l’ipertensione arteriosa polmonare. Laureata con lode in Lingue e Letterature Moderne, Chiara Ronchetti vanta una lunga esperienza nella definizione delle strategie di comunicazione e nella gestione delle media relations particolarmente in ambito tech/innovation. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità dapprima in società italiane quotate, in seguito in Microsoft, presso cui ha lavorato negli scorsi 11 anni curando le Corporate & Business Communications, rafforzando l’immagine aziendale presso i media e i key influencer ed infine ricoprendo il ruolo di Philanthropies Lead, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle competenze digitali nel Paese.

Da un’azienda leader nell’Information Technology a una realtà leader nelle scienze per la vita: Janssen è sinonimo di eccellenza a livello mondiale, con una forte presenza in Italia attraverso oltre 1.200 collaboratori ed un sito produttivo a Latina, punta d’eccellenza della cosiddetta Industria 4.0, nonché impianto selezionato per la produzione a livello mondiale di prodotti ad alta specializzazione. Impegnata quotidianamente nell’offrire soluzioni terapeutiche innovative, Janssen promuove modelli pioneristici di accesso al farmaco attraverso un costante dialogo con Istituzioni e Associazioni di pazienti e sostiene azioni di formazione e informazione, rivolte all’interno ed all’intero ecosistema, in linea con il proprio Credo. “Sono orgogliosa di poter contribuire alla missione ambiziosa di Janssen ed in generale del Gruppo Johnson & Johnson di migliorare la salute delle persone a livello globale, particolarmente in un momento di profonda trasformazione del mondo dell’Healthcare come quello che stiamo vivendo, nel quale innovazione e tecnologia giocano un ruolo di crescente importanza ed accelerano la diffusione di cure sempre più mirate e personalizzate a beneficio di tutti noi” – commenta Chiara Ronchetti. “Sono molto contento che Chiara sia entrata a far parte del nostro Team – spiega Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen, farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson, e presidente di Farmindustria. Chiara è una professionista di comprovato valore, con un bagaglio di esperienze e di conoscenze del mondo della comunicazione e dei nuovi media molto ampio. Sono sicuro che il suo contributo possa rappresentare un concreto valore aggiunto per un’azienda come Janssen Italia, da sempre punto di riferimento del settore e dell’innovazione a sostegno dei pazienti”. (EUGENIA SERMONTI)