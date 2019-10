Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore responsabile dell’Osservatorio Malattie rare (OMaR) invita i giornalisti a partecipare alla VII edizione del Premio OMaR per la ‘Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari’, l’appuntamento annuale organizzato dall’Osservatorio Malattie Rare (OMaR) in partnership con i principali stakeholder del settore: il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, la Fondazione Telethon, il portale delle malattie rare e dei farmaci orfani Orphanet Italia e UNIAMO FIMR Onlus – Federazione Italiana Malattie Rare. I riconoscimenti per un totale di oltre 20mila euro, sono destinati a chi ha saputo offrire un’informazione corretta e una sensibilizzazione efficace sulle malattie e i tumori rari. Chiunque abbia scritto unoo più articoli o abbia realizzato un servizio radiotelevisivo sul tema delle malattie rare, puoi candidarti andando sul sito http://www.premiomalattierare.it/.

Per qualsiasi informazione e/o per inviare le candidature, scrivere all’indirizzo: [email protected]