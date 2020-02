Sanremo 2020, Fiorello e il nuovo travestimento: "Metà coniglio e metà Maria De Filippi"

Fiorello mantiene la promessa, ancora da volta, per festeggiare le tre serate consecutive da oltre il 50% di share. Dopo il travestimento da Maria De Filippi, lo showman siciliano si presenta sul palco dell'Ariston da Coniglio de Il Cantante Mascherato. "Sono il figlio di Milly Carlucci", esordisce Fiorello, mentre Amadeus ribatte: "Sei sicuro che non ci sia Al Bano (finalista della trasmissione di Rai1, ndr) sotto?". Quando fa cadere la maschera, il catanese si mostra nuovamente con l'acconciatura tipica della regina d'ascolti di Mediaset: stavolta nessuna chiamata in diretta, allora Fiorello si lancia nell'imitazione con tutti i cavalli di battaglia tra "busta" e "Tina Cipollari". Chissà come avrà reagito la Carlucci: si pensava ad una gag incentrata unicamente su Il Cantante Mascherato, invece lo showman ha insistito soprattutto su Maria De Filippi, raccogliendo l'apprezzamento generale del mondo social.

