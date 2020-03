Coronavirus, lo studio su Wuhan: "Un infetto può contagiare anche 37 giorni dopo", cambio di paradigma?

11 marzo 2020 a

Sul coronavirus sembra essere peggio di quanto potevamo pensare. Dopo la dichiarazione dell'Oms che si tratta di pandemia, uno studio prevede giorni ben più lunghi di "possibilità di contagio". Secondo la ricerca pubblicata su Lancet (una rivista scientifica inglese di ambito medico ndr) un contagiato può trasmettere il Covid-19 dagli 8 ai 37 giorni, con una media di circa 20 giorni. Ad essere presi in esame 191 pazienti ricoverati al Jinyintan Hospital and Wuhan Pulmonary Hospital. Di questi, 137 sono stati dimessi, mentre 54 sono deceduti nella struttura. Lo studio, poi rilanciato da Tpi, oltre a osservare le tempistiche, ha trovato i principali fattori di rischio che possono portare un paziente alla morte. Questi ultimi non solo legati a patologie pregresse, ma anche a problemi di coagulazione del sangue.

Nel dettaglio, i risultati da laboratorio evidenziano che: 12 giorni è la durata media della febbre, 13 quelli che intercorrono fino ai miglioramenti della tosse e della mancanza di respiro (per chi riesce a sopravvivere), 22 il tempo medio di durata della malattia fino alla guarigione e infine 18.5 la media di giorni che ha portato molti pazienti alla morte. Una vera e propria novità che aggiunge preoccupazione alla già angosciante situazione.