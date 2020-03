Coronavirus, il falso mito: "L'alcol non vi protegge dal contagio ma vi indebolisce"

22 marzo 2020 a

L'alcol non protegge dal coronavirus, anzi favorisce il contagio. Riccardo Luna, su Repubblica, sfata uno dei falsi miti circolati in queste settimane di paura e psicosi da epidemia, sui social e via Whatsapp. Il governo sudafricano, terrorizzato dai numeri crescenti, si è addirittura attivato per smentire ufficialmente la bufala: vino, grappa e affini contribuiscono al contrario a rendere "il sistema immunitario più debole" e dunque più esposto agli effetti letali del Covid-19. Non solo, "le decisioni sono meno lucide" e dunque meno tempestive. La credenza sull'alcol, ricorda Luna, "nelle settimane scorse aveva causato alcune decine di morti in Iran".