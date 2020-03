Coronavirus, il colosso che produce Avigan: "I test in Italia ci preoccupano, meglio non farlo"

24 marzo 2020 a

L'Italia si avvia a testare l'Avigan, il farmaco che avrebbe effetti contro il coronavirus e di cui si è iniziato a parlare dopo la diffusione a livelli virali di un video di un nostro connazionale in Giappone. Peccato che gli stessi produttori del medicinale, ora, consiglino di non farlo: "Siamo molto sorpresi della possibilità che il nostro farmaco possa essere testato in Italia nella attuale pandemia da coronavirus", ha dichiarato Chiaki Hasegawa all'agenzia Dire, lei è il capo delle pubbliche relazioni del colosso farmaceutico giapponese che produce il medicinale. E ancora, ha aggiunto, "il fatto che strutture italiane possano considerare di avviare sperimentazioni estese o un possibile utilizzo ci preoccupa molto". Questo perché i test di cui si parla in queste ore, sottolinea la Hasegawa, "riguardano la versione cinese di questo farmaco e non ci sono ancora sufficienti sperimentazioni su pazienti non giapponesi", conclude.