Holger Rune, la beffa: non può guidare la sua auto da 250mila euro

di Lorenzo Pastugliagiovedì 16 ottobre 2025
1' di lettura

Holger Rune, un tennista che fa sempre parlare di sé. Anche fuori dal campo, dato che il giovane talento danese, testa di serie numero 1 allo Stockholm Open, continua a non poter guidare la sua Porsche 911 Turbo S Cabriolet, acquistata alcuni mesi fa per oltre 260 mila euro. Il motivo? “Non posso ancora guidarla. Ho appena iniziato a imparare, ho fatto alcune lezioni, ma poi sono andato in Cina”, ha raccontato sorridendo in conferenza stampa.

Rune ha spiegato che la lussuosa auto resta nel garage, in attesa che lui completi il percorso per ottenere la patente. “Ne avevo già ricevute alcune per le vittorie a Monaco, ma questa è la prima che ho effettivamente comprato da solo — ha precisato, rivelando anche la curiosa ispirazione dietro l’acquisto — Ho visto Novak Djokovic guidarla a Miami quest’anno e ho pensato: ‘Wow, quest’auto è fantastica’. Mi sono detto: perché no?”.

La Porsche 911 Turbo S Cabriolet, dal valore di partenza di 284.300 dollari (all’incirca 244.020 euro), rappresenta un piccolo sogno realizzato per il ventenne di Gentofte, anche se per ora può solo ammirarla da lontano. “È nel mio garage, non posso ancora usarla, ma un giorno la guiderò davvero”, ha detto Rune tra le risate dei giornalisti presenti a Stoccolma. Tra un allenamento e una lezione di guida, il danese ha messo la priorità sulla parte finale della stagione, rinviando l’esame a data da destinarsi. Il sogno a quattro ruote può aspettare: per ora Rune preferisce concentrarsi sul tennis.

