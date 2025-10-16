Campo largo, follia sovietica: "Requisire le case sfitte"

Ennesimo capitolo della guerra del campo largo contro la proprietà privata. La sinistra ci riprova, questa volta con Alleanza Verdi e Sinistra in prima linea. "Vogliamo stabilire un principio semplice: prima vengono le persone, poi il mercato. Oggi il mercato immobiliare decide chi può vivere nelle nostre città. Le proposte di AVS e delle opposizioni - che questa mattina presentiamo uniti in conferenza stampa, insieme ai colleghi Marco Furfaro (Pd) e Agostino Santillo (M5S) - rimettono al centro il diritto all'abitare, con affitti calmierati ed edilizia pubblica. In un Paese in cui 100.000 persone vivono senza dimora, chiediamo 500.000 nuove case popolari senza consumo di suolo".

Lo ha dichiarato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra a margine della conferenza stampa 'Politiche abitative e disuguaglianze sociali: serve un piano casa pubblico'. L'edilizia sociale e delle penali fiscali e in alcuni casi requisizione temporanea, non per la piccola proprietà, ma per i grandi speculatori che tengono decine di immobili sfitti.