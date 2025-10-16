Campo largo, follia sovietica: "Requisire le case sfitte"

Ennesimo capitolo della guerra del campo largo contro la proprietà privata. La sinistra ci riprova, questa volta con Alleanza Verdi e Sinistra in prima linea. "Vogliamo stabilire un principio semplice: prima vengono le persone, poi il mercato. Oggi il mercato immobiliare decide chi può vivere nelle nostre città. Le proposte di AVS e delle opposizioni - che questa mattina presentiamo uniti in conferenza stampa, insieme ai colleghi Marco Furfaro (Pd) e Agostino Santillo (M5S) - rimettono al centro il diritto all'abitare, con affitti calmierati ed edilizia pubblica. In un Paese in cui 100.000 persone vivono senza dimora, chiediamo 500.000 nuove case popolari senza consumo di suolo".
Lo ha dichiarato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra a margine della conferenza stampa 'Politiche abitative e disuguaglianze sociali: serve un piano casa pubblico'. L'edilizia sociale e delle penali fiscali e in alcuni casi requisizione temporanea, non per la piccola proprietà, ma per i grandi speculatori che tengono decine di immobili sfitti.
Alla conferenza stampa, però, non era presente soltanto una delegazione di Avs. Ma c'erano anche altri esponenti autorevoli del campo largo. Un esempio? Agostino Santillo del Movimento Cinque Stelle e Marco Furfaro del Partito democratico. "Ci sono punti di convergenza comune e tracce di arricchimento di lavoro reciproche", ha spiegato il dem.
Come riporta il Giornale, il piano casa pubblico proposto ieri dal trio Avs-5s-Pd (per ora solo a parole, non risultano ancora documenti dove leggerne i punti programmatici) viene già definito come un piano di "giustizia abitativa". In sostanza, si "chiede "500mila nuove case popolari senza consumo di suolo" e pure il "censimento degli immobili vuoti, il loro riutilizzo per l'edilizia sociale e delle penali fiscali e in alcuni casi requisizione temporanea, non per la piccola proprietà, ma per i grandi speculatori che tengono decine di immobili sfitti".