Brasile, scopre le corna allo stadio? Finisce malissimo

di Lorenzo Pastugliagiovedì 16 ottobre 2025
2' di lettura

Una semplice partita di calcio in Brasile, passata quasi sotto traccia per quanto accaduto sugli spalti. Allo stadio Ilha do Retiro di Recife, poco prima del fischio d’inizio del match tra Sport Recife e Ceará SC (terminato poi 1-1), il pubblico sugli spalti ha assistito a un episodio che ha fatto il giro del web. Un video virale ha immortalato una donna, con indosso la maglia della squadra ospite, che ha cercato qualcuno tra la folla.

Pochi istanti dopo, la situazione è degenerata: la donna ha individuato il suo fidanzato (o marito) seduto accanto a un’altra donna. Davanti a centinaia di tifosi increduli, la scena si trasforma in un confronto esplosivo: “Io sono la sua donna!”, ha urlato, mentre l’uomo ha cercato invano di calmarla invitandola ad abbassare la voce. Ma la donna, furiosa e ferita, non ha ascoltato e ha proseguito a tutto gas: “È finita!”, ha gridato, prima di colpire il compagno con due o tre schiaffi in pieno viso, sotto lo sguardo attonito di chi assiste.

Non soddisfatta, la protagonista si è rivolta poi all’“altra”, rimasta immobile fino a quel momento, cercando di avvicinarsi anche a lei, ma l’uomo si è messo di mezzo per evitare che la lite degenerasse ulteriormente. L’intera scena, tra urla e tensione, è stata filmata e condivisa in tempo reale, scatenando migliaia di commenti e visualizzazioni sui social. “Io sono la sua donna”, così, è diventata la frase simbolo del video, che ha alimentato un acceso dibattito tra chi parla di tradimento in diretta e chi sospetta un siparietto organizzato. Per ora, però, nessuna conferma: resta solo la certezza di una serata allo stadio diventata indimenticabile per motivi tutt’altro che sportivi.

Scopre le corna allo stadio, finisce male: qui il video

tag
brasile
tradimento

