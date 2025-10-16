Brasile, scopre le corna allo stadio? Finisce malissimo

Una semplice partita di calcio in Brasile, passata quasi sotto traccia per quanto accaduto sugli spalti. Allo stadio Ilha do Retiro di Recife, poco prima del fischio d’inizio del match tra Sport Recife e Ceará SC (terminato poi 1-1), il pubblico sugli spalti ha assistito a un episodio che ha fatto il giro del web. Un video virale ha immortalato una donna, con indosso la maglia della squadra ospite, che ha cercato qualcuno tra la folla.

Pochi istanti dopo, la situazione è degenerata: la donna ha individuato il suo fidanzato (o marito) seduto accanto a un’altra donna. Davanti a centinaia di tifosi increduli, la scena si trasforma in un confronto esplosivo: “Io sono la sua donna!”, ha urlato, mentre l’uomo ha cercato invano di calmarla invitandola ad abbassare la voce. Ma la donna, furiosa e ferita, non ha ascoltato e ha proseguito a tutto gas: “È finita!”, ha gridato, prima di colpire il compagno con due o tre schiaffi in pieno viso, sotto lo sguardo attonito di chi assiste.