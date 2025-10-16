Reazione a catena, scandalo-Tre Stagioni: "Due parole uguali!", senza precedenti

Oggi, giovedì 16 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. "Questa è vera gioia", ha esordito così il conduttore. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornate alle Tre Stagioni, il trio di campionesse tutto al femminile formato da Egle, Chiara e Raffaella. Le tre ragazze sono ormai in gioco da ben 12 puntate e puntano a battere il record della storia di Reazione a catena.

Per infrangere il loro sogno servirà un partitone dei loro sfidanti, che per l'occasione sono le Non solo Anna. Anche loro sono una squadra tutta al femminile formata da Anna, Lorenza e Anna. Le tre ragazze sono piemontesi. Lorenza e la seconda Anna provengono da Caramagna; l'altra Anna da Savigliano. Tutte comunque dalla provincia di Cuneo. Sono tre amiche e si chiamano così proprio per il nome di due delle concorrenti.