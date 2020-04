Coronavirus, lo studio dal Regno Unito: "Asintomatici 4 contagiati su 5", una battaglia difficilissima

06 aprile 2020 a

La minaccia più grande del coronavirus? Arriva dagli asintomatici. Un sospetto, o una certezza, che coltiviamo da tempo. Ma ora a fornire proprorzioni più spaventose a questo sospetto è uno studio del British Medical Journal, secondo il quale - in base a studi condotti sui casi in Cina - quattro contagiati su cinque sarebbero asintomatici. Le autorità cinesi hanno infatti, iniziato, lo scorso primo aprile, a pubblicare il numero di nuovi casi asintomatici di coronavirus. I dati del primo giorno (il 1 aprile, appunto) suggeriscono come circa 4 infezioni su 5 non abbiano accusato sintomi. "Molti esperti - mette nero su bianco l'articolo - ritengono che casi inosservati e asintomatici di infezione da coronavirus possano essere un’importante fonte di contagio". In particolare, riferendosi sempre alla ricerca cinese, sono risultate senza sintomi 130 persone su un totale di 166 identificate (il 78%). La maggior parte dei 36 casi positivi e sintomatici hanno riguardato arrivi dall’estero. Cifre che danno la cifra della situazione, che spiegano quanto questa battaglia sia difficilissima da combattere e da vincere.

