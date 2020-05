Che tempo che fa, Roberto Burioni: "Coronavirus, astinenza sessuale e lama", il punto da Fabio Fazio

11 maggio 2020 a

Siamo al consueto Roberto Burioni risponde. Il virologo, come ogni domenica sera, è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove fa il punto sull'emergenza coronavirus e fornisce chiarimenti sui dubbi e i quesiti avanzati dal pubblico. E nella puntata in onda domenica 10 maggio su Rai 2 c'è stato spazio anche per domande pruriginose, che riguardavano il sesso. E Burioni, senza farsi troppi problemi, ha spiegato chiaro e tondo che "quando c'è una persona in isolamento in una casa, ovviamente il distanziamento di quella persona include anche l'astinenza". E ancora, altra curioistà. Il virologo ha insistito sul fatto che "i lama hanno una caratteristica particolare. Producono degli anticorpi che tralvolta riescono a bloccare il virus".

