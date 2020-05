Coronavirus, "quando sparirà la pandemia". Italia, la fine è lontana: 24 ottobre, "l'eccessivo ottimismo è pericoloso"

26 maggio 2020 a

Quando finirà la pandemia di coronavirus? Domanda cruciale a cui i ricercatori dell'Università di Tecnologia e Design di Singapore hanno provato a rispondere creando un modello complesso. Gli studiosi hanno anche abbozzato una data precisa paese per paese, e per l'Italia è una doccia gelata: il virus "sparirà" solo il 24 ottobre. Peggio andrà negli Stati Uniti (11 novembre), meglio in Inghilterra (30 settembre).

"Il coronavirus distrugge i muri dei polmoni". L'effetto "secondario", morti fuori dal "conto"?





Dagospia, che riposta lo studio, spiega come questo modello si basi sulla traiettoria della diffusione del virus nel tempo, "monitorando il numero effettivo di nuovi casi confermati al giorno in un determinato paese", escludendo inoltre una seconda ondata (che molti davano invece per certa, proprio a partire dal prossimo autunno). Il modello però non tiene conto, per ammissione degli scienziati di Singapore, di alcune fondamentali variabili che possono modificare la traiettoria del Covid19 in corso d'opera. Per assurdo, un nuovo lockdown generale contribuirebbe a far terminare prima l'epidemia, viceversa un allentamento delle misure di sicurezza personale e distanziamento sociale (movida o non movida) potrebbe allungare i tempi della convivenza forzata con il virus. "L'eccessivo ottimismo basato su alcune previsioni - spiegano - è pericoloso perché può portare all’allentamento delle misure di contenimento portando a un’inversione della curva".

