Hoverbike futuro della polizia? A Dubai un drammatico incidente: la moto volante si schianta, che fine fa il pilota in diretta

L'hoverbike, sorta di avveneristica moto volante, dovrebbe rappresentare il futuro della polizia. A Dubai il test per verificare la possibilità di una futura adozione da parte delle forze dell'ordine si è risolto in una figura disastrosa, con rischio dramma annesso. Il pilota a bordo, una volta in aria, non è riuscito a controllare il mezzo schiantandosi al suolo da diversi metri d'altezza. Soprattutto, ha rischiato di essere letteralmente fatto a fette dai rotori impazziti. Dato curioso: a mettere online il video, con una trasparenza da kamikaze, è stata la stessa Hoversurf, azienda produttrice della moto-drone.

