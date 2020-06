Ilaria Capua a L'aria che tira: "Temo ondate multiple di coronavirus negli Usa, proteste sistema perfetto per diffonderlo"

16 giugno 2020 a

"Ondate multiple di coronavirus". Ilaria Capua, in collegamento con Myrta Merlino nell'ultima puntata di L'aria che tira versione prima serata, ammette il suo terrore. A preoccuparla, spiega la virologa italiana di stanza a Miami, in Florida, non è solo la recrudescenza del Covid a Pechino, con un focolaio scoppiato in un wet market della capitale a causa di una partita di salmone infetto che ha obbligato il regime comunista a nuovi lockdown e fatto ripiombare il Paese nell'incubo.

"Le notizie che arrivano dalla Cina mi spaventano, ma per esempio mi preoccupa molto la situazione negli Stati Uniti, con queste proteste (quelle di #BlackLivesMatters per la morte dell'afroamericano George Floyd, ndr) che sono un sistema perfetto per amplificare ancora l'infezione. Temo ondate multiple". Fine epidemia mai?

