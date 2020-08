Coronavirus, il mondo scientifico insorge contro il vaccino annunciato da Putin: "Violate le regole, rischi altissimi"

11 agosto 2020 a

a

a

L'annuncio di Vladimir Putin, il vaccino al coronavirus che la Russia avrebbe trovato e che sarebbe stato testato anche sulla figlia dello zar, scuote il mondo e attira le critiche del mondo scientifico, a cui dà voce il Corriere della Sera. Ad aprire le danze è Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale alla Università Statale di Milano, il quale afferma: "La gara l’avranno vinta, ma senza seguire le regole scientifiche perché non è possibile sapere se la vaccinazione funziona e soprattutto se ci sono effetti collaterali dal momento che la fase 3 è iniziata una settimana fa e in genere richiede un anno e mezzo di tempo. Anche accorciando i tempi occorrono almeno 4-6 mesi per dimostrare sicurezza ed efficacia su una platea di migliaia di volontari. Senza i dati di efficacia non si può procedere a una registrazione e a una vaccinazione di massa". Insomma, mostra di non avere dubbi. E ancora, aggiunge: "l vaccino è stato registrato perché Putin ha deciso che è efficace. Viene in mente Faruk, re d’Egitto, che quando giocava a poker dichiarava il punto senza mostrare le carte, bastava la sua parola, parola di re", conclude sarcastico. Dubbi anche da parte di Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano: "Finché non avremo dati confermati si tratta solo di un annuncio giornalistico. Sarebbe bellissimo se fosse vero, ma devo esprimere delle riserve fino a quando non avremo evidenze", taglia corto.

"Testato su mia figlia, trovato il vaccino al coronavirus". L'annuncio di Putin in persona scuote il mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.