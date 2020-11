Piazzapulita, coronavirus e tumori. Il professo Mantovani: "La molecola che indica l'aggravamento"

27 novembre 2020 a

"Possiamo scoprire se il coronavirus si aggraverà". Il professor Alberto Mantovani del Centro Studi Humanitas, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, indica la via della lotta all'epidemia. "Impariamo dalla lotta contro il cancro, stiamo cercando di fare in un anno quello che coi tumori abbiamo fatto in 50 anni".

"Abbiamo spacchettato la malattia. La genetica è importante, c'è una componente di autoimmunità poi abbiamo bisogno di nuovi marcatori. Abbiamo utilizzato le tecnologie più sofisticate, abbiamo analizzato cellula per cellula i polmoni e il sangue periferico. E abbiamo scoperto una famiglia di molecole che in que casistiche costituisce un importante indicatore di aggravamento della malattia". Quindi, traduce Formigli, si potrebbe prevedere l'aggravamento della malattia che fino a oggi avviene in maniera inaspettata in un malato di Covid, senza segnali apparenti.

