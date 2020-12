Google down, giornata storica: in tilt motore di ricerca, Youtube e posta. Ciò che non sapremo mai

14 dicembre 2020 a

Si blocca Google e sui social spopola l'hashtag #Googledown. Nel mondo hi-tech lunedì 14 dicembre sarà ricordato per questo evento a suo modo storico: problemi tecnici per il più potente e influente motore di ricerca del web, per Youtube, per gli account di post elettronica Gmail e anche per Google Clasroom, la suite utilizzata per fare la didattica a distanza nelle scuole italiane durante questo periodo di lockdown degli istituti di medie e superiori. Per milioni di utenti notevoli disagi, in ran parte del mondo: sul sito Downdetector, che grazie alle segnalazioni di chi "naviga" registra i problemi tecnici delle varie piattaforme in tempo reale, sono piovuti "alert" dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'Asia.



E su Twitter, ovviamente, #Googledown è entrato immediatamente tra le tendenze del giorno. A questo punto, l'interrogativo è d'obbligo: problema tecnico o "attacco al gigante" da qualche gruppo di hacker particolarmente abili? Avere la risposta sarà difficile, se non impossibile. E questo aumenta il senso di inquietudine perché in ballo c'è, letteralmente, la nostra vita digitale.

