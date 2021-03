AstraZeneca, picco di contagi dopo la prima dose. Coronavirus, lo studio che sconvolge il quadro

22 marzo 2021 a

Picco di contagi da Covid dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca: lo rileva uno studio inglese pubblicato qualche giorno fa dal British medical journal. La ricerca si basa sulle osservazioni della Public Health England, l'agenzia di salute pubblica britannica, che ha notato come la curva dei contagi sia aumentata in modo "notevole" tra gli over 50 che avevano appena ricevuto il vaccino AstraZeneca. Come mai questo picco si è registrato solo col farmaco dell'azienda anglo-svedese e non con quelli di Pfizer o Moderna?

Come riporta il Tempo, lo studio ha scoperto che l'incidenza dei contagi raddoppia durante i primi otto giorno dopo la somministrazione. E in effetti, l'immunizzazione col vaccino di AstraZeneca diventa efficace proprio dopo questo periodo di tempo. Tuttavia l'effetto ritardato dell'immunizzazione viene comunicato solo a pagina 7 del foglietto illustrativo del farmaco, come ha notato un team del King's College. Molte persone, quindi, non sanno di quest'anomalia e dopo la vaccinazione abbandonano le precauzioni prima del tempo. Ecco spiegato il picco di positivi.

"Potrebbero essere necessarie una o due settimane prima che il tuo corpo crei una certa protezione dalla prima dose di vaccino. Come tutti i medicinali, nessun vaccino è completamente efficace", ha spiegato James Rubin, docente di Psicologia dei rischi per la salute al King's College. Un altro aspetto importante da non sottovalutare. Subito dopo la pubblicazione dello studio, un portavoce del ministero della Salute ha invitato gli inglesi a restare a casa e a muoversi il meno possibile anche subito dopo aver ricevuto il vaccino.

