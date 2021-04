Vaccino, Pfizer registra più effetti collaterali di AstraZeneca: "535 casi avversi ogni 100mila". Il rapporto

18 aprile 2021 a

a

a

Rincuora il terzo rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sulla sorveglianza dei vaccini contro il Covid-19. Il documento, che fa fede al periodo che va dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021, parla chiaro e sembra scagliarsi in difesa di AstraZeneca. Stando ai dati riportati e alle segnalazioni totali, gli "eventi avversi" sono 510 ogni 100mila dosi somministrate. Quello che più sorprende rispetto alla comunicazione alla quale abbiamo assistito in queste settimane è che i casi riguardano soprattutto Pfizer (81 per cento), che è stato il più utilizzato, e solo in minor misura AstraZeneca (17) e Moderna (2). Nel dettaglio si tratta di 535 eventi per 100mila dosi per Pfizer, 227 per Moderna e 477 per AstraZeneca.

"Le riaperture? Mi tremano le ginocchia". Galli sconcerta anche Lilli Gruber: "Draghi, rischio calcolato male" | Video

Nulla di grave però visto che gli eventi segnalati sono perlopiù: febbre, dolore in sede di iniezione, stanchezza e brividi, dolori muscolari e articolari, cefalea e parestesia, nausea e diarrea, con poca differenza statistica tra i tre prodotti. Questi insorgono nella maggioranza dei casi - riferisce Il Corriere della Sera - lo stesso giorno della vaccinazione o al massimo il giorno successivo. In prevalenza le segnalazioni vengono fatte da donne (645 contro 299 degli uomini). Mentre la popolazione più anziana (dopo i 60 anni) presenta una minore predisposizione all'insorgenza di effetti collaterali.

Video su questo argomento "Situazione molto seria". La Merkel avverte la Germania: vaccini, contagi e coprifuoco, caso inquietante

Gli eventi riscontrati sono solo il 7,1 per cento rispetto al totale. In sostanza 33 ogni 100mila somministrazioni per Pfizer, 22 per Moderna e 50 per AstraZeneca. Tra le reazioni gravi per Pfizer e Moderna abbiamo: febbre alta, cefalea intensa, dolori muscolari/articolari e debolezza. Per Pfizer meno frequentemente sono riportate reazioni di tipo allergico, linfoadenopatia, parestesia, tachicardia, crisi ipertensiva e paralisi facciale. Con AstraZeneca invece febbre alta, tremore, vertigine, sincope, sonnolenza, dolore generalizzato. Per quanto riguarda i decessi si registrano 102 segnalazioni. Numeri che rassicurano i più preoccupati, soprattutto dopo lo stop temporaneo a cui ha assistito il vaccino di AstraZeneca.

Stop ad AstraZeneca per le forze dell'ordine, il documento militare: vaccino ed effetti collaterali, le carte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.