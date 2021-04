DiMartedì, Ilaria Capua gela Floris: "Sono mortificata". Vaccini, stiamo sbagliando tutto

21 aprile 2021 a

Guarda i bollettini e i dati sulla campagna vaccinale, poi Ilaria Capua sbotta: "Sono mortificata di doverlo dire, ma le cose non vanno come dovrebbero andare". Ospite di Giovanni Floris in collegamento con DiMartedì su La7, la virologa italiana di stanza a Miami ascolta l'aggiornamento su contagi da coronavirus, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva e morti giornalieri con gli occhi bassi, la bocca contrita in una smorfia poco rassicurante. Quindi prende la parola e fa quasi mea culpa: "Io sono venuta qui da lei a dire il vaccino è arrivato, è arrivato il miracolo, perché abbiamo visto negli altri Paesi cosa può accadere con una campagna vaccinale fatta bene, con prodotti e un'organizzazione adeguati". Cos'è andato storto in Italia, allora?

"Si sono vaccinate le persone sbagliate, è come se a fronte di una recrudescenza del morbillo si vaccinassero di nuovo gli adulti. Il vaccino non è arrivato pienamente lì dove doveva arrivare, e quindi invece di avere l'impennata che io auspicavo e che era possibile, perché negli altri Paesi è avvenuto, stiamo assistendo a questa lenta discesa che è incoraggiante ma che non è quella che io mi aspettavo".



Fa eco alla Capua il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Non sono ancora i numeri che speravamo. Stanno migliorando ma non come vorremmo. Credo che in parte sia dovuto a una vaccinazione che è cominciata un po' zoppicante, lasciando indietro anziani e fragili. Stiamo recuperando ma non siamo ancora a livello dell'Inghilterra, che si è presa tantissimi rischi a cominciare dalla singola dose di AstraZeneca".

