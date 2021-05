Ufo, l'avvistamento dalla Stazione spaziale internazionale: "Quattro luci, è una navicella aliena". Le sconvolgenti immagini della videocamera Nasa

26 maggio 2021 a

Si parla di Ufo, ma si intende alieni. Ormai il "dossier" è sdoganato: anche Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti per 8 anni, ha confermato come gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati da parte delle più alte autorità della Marina militare Usa riguardino "movimenti e traiettorie inspiegabili". La politica Usa ha iniziato a prendere tremendamente sul serio la faccenda, che non è più solo una "fantasiosa" teoria di ufologi e complottisti.

Ogni "segnale" dai cieli vieni così usato per alimentare lo scenario del "sono tra noi". L'ultimo, spiega il Giorno, riguarda l'avvistamento di "quattro luci disposte in forma triangolare" che attraversano lo spazio, immortalate durante il live streaming della Stazione spaziale internazionale nell'a,bito dell'ISS HD Earth Viewing Experiment. Secondo gli ufologi, che hanno seguito la diretta con la massima attenzione, si tratterebbe niente meno che di una navicella aliena.







A scatenare il sospetto l'account Youtube seguitissimo Ufo Sightigs Daily, che da tempo raccoglie le varie segnalazioni sul tema. L'esperto Scott Waring, analizzando la clip, ha assicurato che in quelle immagini "si vede un alieno al 100%". "È un singolo oggetto con quattro aree illuminate - ha spiegato -, è illuminata anche la parte centrale anteriore, che immagino sia una cabina di pilotaggio o parte della propulsione. È assolutamente incredibile, è una navicella aliena, credo sia aliena al cento per cento".

A supportare la tesi dell'ufologo il fatto che a ritrarre l'Ufo non è stata la videocamera di un telefonino o una cinepresa amatoriale, come spesso accade, ma "una videocamera da milioni di dollari della Stazione spaziale, questo rende innegabile quanti ripreso dalla Nasa stessa". Waring sostiene di aver individuato attraverso un software molto sofisticato la presenza di una "struttura solida" tra quelle quattro luci. Insomma, per dirla con le parole proprio di Obama, "gli Ufo esistono e con loro non si scherza. Vanno presi sul serio".

