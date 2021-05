Marte, nuvole misteriose sul pianeta: il dettaglio ripreso dal rover che sconcerta la Nasa

31 maggio 2021 a

Quelle che mostra il rover della Nasa Curiosity su Marte sono immagini spettacolari e misteriose. Il robot, che è arrivato al suo decimo anno di missione sul Pianeta rosso, ora affiancato dal più avanzato Perseverance, ha scattato delle foto nel cielo di Marte che hanno attirato l’attenzione degli scienziati. Di solito, infatti, spiegano alla Nasa, le giornate nuvolose sono rare su Marte e le nubi tendono ad accumularsi attorno all’equatore, a causa dell’atmosfera estremamente rarefatta del pianeta. Ma le immagini riprese dal rover e mostrate dell’agenzia spaziale americana mostrano invece alcuni dettagli davvero insoliti.

Le immagini mostrano nuvole che si sono formate prima del previsto, riporta il Messaggero, e Curiosity ha potuto documentare l’evento, dal gennaio scorso a oggi. Nelle foto si vedono nubi gonfie di cristalli di ghiaccio, alcune delle quali molto colorate. Non solo. Le nuvole sono anche molto più in alta quota del solito. Normalmente le nubi marziane si formano non oltre i 60 chilometri di quota e sono composte di acqua ghiacciata. Ma quelle analizzate da Curiosity sono ancora più in alta quota, e quindi ancora più fredde. Gli scienziati della Nasa ipotizzano che si tratti di anidride carbonica ghiacciata, ovvero quello che chiamiamo ghiaccio secco.

Serviranno ulteriori analisi per capire la loro esatta composizione. In modo del tutto simile a quanto accade sulla Terra, le nubi di Marte appaiono più brillanti al tramonto. Proprio questo cambiamento di colore è servito ai ricercatori per capire a quale altitudine si trovino, comparando la posizione di Marte rispetto al Sole. Ancora più spettacolari sono quelle iridescenti, che sembrano composte di un tappeto di perle. Ma è stato proprio questo decisivo salto di tonalità a far capire agli studiosi come col passare del tempo alcune dinamiche si stiano profondamente modificando.

